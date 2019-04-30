Ay Lav Yu, yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı 2010 yılı yapımı bir filmdir. Film beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler Ay Lav Yu filmi nerede çekildi, Ay Lav Yu oyuncuları kimler ve konusu ne sorularına yanıt arıyor.

AY LAV YU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de Ay Lav Yu filminde yer almaktadır. Filmdeki olaylar 2001 yılına aittir.

AY LAV YU OYUNCULARI

Steve Guttenberg - Christopher

Mariel Hemingway - Pamela

Katie Gill - Jessica

Josh Folan - Danny

Fadik Sevin Atasoy - Zisan

Sermiyan Midyat - İbrahim

Meray Ülgen - Yusuf

Ayça Damgacı - Fehime

Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate

Erdoğan Tuncel - Ubeyd

Burak Okçuoğlu - Bıra

Cengiz Bozkurt - Seyido

Nazlı Tosunoğlu - Gule

AY LAV YU KONUSU

Tinne Köyü'nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim'i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim'i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica'yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica'nın vatanı olabilecek midir?