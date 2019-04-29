28 Nisan Pazar reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Pazar günleri dizileri arasında, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları, Nöbet, Savaşçı ile Zengin ve Yoksul yer alıyor. Diziseverler, pazar günü reyting sonuçlarını merak ediyor. Dünkü reyting sonuçları bilgisi haberimizde. İşte 28 Nisan Pazar reyting sonuçları...
28 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|SAVASCI
|FOX
|28.04.2019
|DIZILER
|Haz.85
|16.Eyl
|2
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|28.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Haz.13
|15.33
|3
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|05.Ağu
|18.15
|4
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|28.04.2019
|DIZILER
|Nis.96
|Ara.27
|5
|SAVASCI (OZET)
|FOX
|28.04.2019
|DIZILER
|Nis.55
|Kas.96
|6
|COK GUZEL HAREKETLER 2
|KANAL D
|28.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.77
|Ağu.96
|7
|ELIMI BIRAKMA
|TRT 1
|28.04.2019
|DIZILER
|Mar.75
|Eyl.22
|8
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|28.04.2019
|DIZILER
|Şub.96
|Tem.93
|9
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET
|KANAL D
|28.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.88
|Ağu.47
|10
|ATV ANA HABER
|ATV
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.67
|Eyl.54
|11
|ZENGIN VE YOKSUL
|ATV
|28.04.2019
|DIZILER
|Şub.62
|Haz.39
|12
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|28.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Haz
|Tem.71
|13
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.56
|Eyl.16
|14
|ATV HABER
|ATV
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.53
|Eki.52
|15
|KANAL D HABER HAFTA SONU
|KANAL D
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.17
|Ağu.29
|16
|HERCAI (TKR)
|ATV
|28.04.2019
|DIZILER
|02.Mar
|Eki.93
|17
|TURIST (Y.S)
|SHOW TV
|28.04.2019
|FILMLER
|Oca.82
|Nis.64
|18
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|28.04.2019
|DIZILER
|01.Ağu
|Eyl.75
28 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|May.16
|19.44
|2
|COK GUZEL HAREKETLER 2
|KANAL D
|28.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.95
|Ara.65
|3
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|28.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.55
|12.Ağu
|4
|KARDES COCUKLARI
|STAR TV
|28.04.2019
|DIZILER
|Nis.47
|Kas.73
|5
|ELIMI BIRAKMA
|TRT 1
|28.04.2019
|DIZILER
|04.Oca
|Eki.77
|6
|SAVASCI
|FOX
|28.04.2019
|DIZILER
|04.Nis
|Eki.59
|7
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET
|KANAL D
|28.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.59
|Kas.45
|8
|SAVASCI (OZET)
|FOX
|28.04.2019
|DIZILER
|Şub.46
|07.Eyl
|9
|KARDES COCUKLARI (OZET)
|STAR TV
|28.04.2019
|DIZILER
|02.Şub
|06.May
|10
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|28.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.96
|Haz.29
|11
|TURIST (Y.S)
|SHOW TV
|28.04.2019
|FILMLER
|Oca.87
|May.18
|12
|ATV ANA HABER
|ATV
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.87
|07.Şub
|13
|ZENGIN VE YOKSUL
|ATV
|28.04.2019
|DIZILER
|Oca.86
|Nis.87
|14
|KANAL D HABER HAFTA SONU
|KANAL D
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.68
|Haz.89
|15
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.65
|Haz.21
|16
|ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU
|FOX
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.52
|14.Haz
|17
|KADIN (TKR)
|FOX
|28.04.2019
|DIZILER
|Oca.39
|Ağu.34
|18
|ATV HABER
|ATV
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.32
|Haz.18
|19
|ELIMI BIRAKMA (OZET)
|TRT 1
|28.04.2019
|DIZILER
|01.Mar
|Nis.19
|20
|ZIRTAPOZ 2 (Y.S)
|KANAL D
|28.04.2019
|FILMLER
|Oca.25
|Nis.87
|21
|SURVIVOR EKSTRA
|TV8
|28.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.24
|07.Haz
|22
|CILGIN DERSANE 4 ADA (T.S)
|STAR TV
|28.04.2019
|FILMLER
|Oca.22
|Ağu.42
|23
|HABER ONU
|SHOW TV
|28.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.21
|May.92
|24
|YOK ARTIK 2 (T.S)
|TV8
|28.04.2019
|FILMLER
|01.Şub
|Haz.41
|25
|ARDA ILE OMUZ OMUZA
|KANAL D
|28.04.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|01.Şub
|Ağu.28
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