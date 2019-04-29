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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 12:40

28 Nisan Pazar : Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ve dizilerin reyting sonucu

28 Nisan Pazar açıklandı. Merakla beklenen dünkü reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Pazar günleri dizileri arasında yer alan Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Nöbet, Kardeş Çocukları ve Elimi Bırakma'nın reyting sonucu nasıl? İşte ...

28 Nisan Pazar reyting sonuçları

28 Nisan Pazar için bekleyiş sona erdi. Pazar günleri dizileri arasında, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları, Nöbet, Savaşçı ile Zengin ve Yoksul yer alıyor. Diziseverler, pazar günü reyting sonuçlarını merak ediyor. Dünkü reyting sonuçları bilgisi haberimizde. İşte ...

28 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 SAVASCI FOX 28.04.2019 DIZILER Haz.85 16.Eyl
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 28.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Haz.13 15.33
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI 05.Ağu 18.15
4 KARDES COCUKLARI STAR TV 28.04.2019 DIZILER Nis.96 Ara.27
5 SAVASCI (OZET) FOX 28.04.2019 DIZILER Nis.55 Kas.96
6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 28.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.77 Ağu.96
7 ELIMI BIRAKMA TRT 1 28.04.2019 DIZILER Mar.75 Eyl.22
8 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 28.04.2019 DIZILER Şub.96 Tem.93
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 28.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.88 Ağu.47
10 ATV ANA HABER ATV 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.67 Eyl.54
11 ZENGIN VE YOKSUL ATV 28.04.2019 DIZILER Şub.62 Haz.39
12 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 28.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Haz Tem.71
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.56 Eyl.16
14 ATV HABER ATV 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.53 Eki.52
15 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.17 Ağu.29
16 HERCAI (TKR) ATV 28.04.2019 DIZILER 02.Mar Eki.93
17 TURIST (Y.S) SHOW TV 28.04.2019 FILMLER Oca.82 Nis.64
18 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 28.04.2019 DIZILER 01.Ağu Eyl.75

28 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI May.16 19.44
2 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 28.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.95 Ara.65
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 28.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.55 12.Ağu
4 KARDES COCUKLARI STAR TV 28.04.2019 DIZILER Nis.47 Kas.73
5 ELIMI BIRAKMA TRT 1 28.04.2019 DIZILER 04.Oca Eki.77
6 SAVASCI FOX 28.04.2019 DIZILER 04.Nis Eki.59
7 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 28.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.59 Kas.45
8 SAVASCI (OZET) FOX 28.04.2019 DIZILER Şub.46 07.Eyl
9 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 28.04.2019 DIZILER 02.Şub 06.May
10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 28.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.96 Haz.29
11 TURIST (Y.S) SHOW TV 28.04.2019 FILMLER Oca.87 May.18
12 ATV ANA HABER ATV 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.87 07.Şub
13 ZENGIN VE YOKSUL ATV 28.04.2019 DIZILER Oca.86 Nis.87
14 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.68 Haz.89
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.65 Haz.21
16 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.52 14.Haz
17 KADIN (TKR) FOX 28.04.2019 DIZILER Oca.39 Ağu.34
18 ATV HABER ATV 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.32 Haz.18
19 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 28.04.2019 DIZILER 01.Mar Nis.19
20 ZIRTAPOZ 2 (Y.S) KANAL D 28.04.2019 FILMLER Oca.25 Nis.87
21 SURVIVOR EKSTRA TV8 28.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.24 07.Haz
22 CILGIN DERSANE 4 ADA (T.S) STAR TV 28.04.2019 FILMLER Oca.22 Ağu.42
23 HABER ONU SHOW TV 28.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.21 May.92
24 YOK ARTIK 2 (T.S) TV8 28.04.2019 FILMLER 01.Şub Haz.41
25 ARDA ILE OMUZ OMUZA KANAL D 28.04.2019 KULTUR PROGRAMLARI 01.Şub Ağu.28

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