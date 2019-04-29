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  • Son Güncelleme: 29.04.2019 12:34

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölüm fragmanı: Mesut senin kalemini kırdı! son bölüm full tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında 4 yıl boyunca Salı günlerinin vazgeçilmezi haline gelen 135. yeni bölümde Haşmet Façalı, oğlu Ferman'ın biletini kesiyor! Diğer yandan Ünal Kaplan, Mesut'u bitirmek için devreye giriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölümden çok özel bilgiler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölüm izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ailesine ve masaya ihanet eden Ferman Façalı, yeni bölümde hak ettiği cezayı alıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölümden çok özel bilgiler!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 135. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

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