Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölüm izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ailesine ve masaya ihanet eden Ferman Façalı, yeni bölümde hak ettiği cezayı alıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölümden çok özel bilgiler!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 135. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA