Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Eniştesi tarafından kaçırılan küçük Kardelen bulundu ama...

"DÜNYAMI YIKTI BENİM"

Kardelen 22 Nisan günü sabah 9'da kardeşinin okula götürmek için evden ayrıldı. Bir kaç saat sonra teyzesinin eski eşi Mustafa'nın telefonundan ailesini arayarak "Mustafa beni aldı ama nereye götürüyor bilmiyorum" dedi. Aile bu durumu hemen polise bildirdi. Polisin aramalarına göre ise Mustafa ve Kardelen en son Muğla'nın Bodrum ilçesinden kameralara kayıtlarında ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan Kardelen'in teyzesi ve Mustafa'nın eski eşi "Ben hiç böyle bir şeyden şüphelenmedim. Ablam bana çocuklara baksın diye gönderdi Kardelen'i ama o göz koymuş. Ben anlayamadım hiç. Bodrum'da hiç tanıdığı yok. Kocamın babasına sorun o bilir. Benim üç tane yavrum var çok kötüyüm ben dünyamı yıktı benim. Eşimin beni aldattığını şüphelendim ama hiç ablamın kızı aklıma gelmedi" açıklamalarını yaptı.