Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Eniştesi tarafından kaçırılan küçük Kardelen bulundu ama...
Müge Anlı canlı yayınında aranan 15 yaşındaki Kardelen bulundu. Tam bir hafta önce kayıplara karışan 15 yaşındaki Kardelen'i, 3 çocuk babası enişte Mustafa Kaynakbaş kaçırmıştı. Gözü yaşlı aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek evlatlarının bulunması için yardım istedi. Müge Anlı ve ekibi, hafta sonu küçük Kardelen'i buldu. 29 Nisan Müge Anlı canlı yayınında verilen son dakika bilgisi üzerine enişte Mustafa Kaynakbaş bakın ne yaptı...
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün beklenen haber geldi. 3 çocuk babası eniştesi tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Kardelen bulundu. Ailesine teslim edilen Kardelen'in o anları stüdyodaki herkesi duygulandırdı.
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA KÜÇÜK KARDELEN BULUNDU! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MÜGE ANLI DAHA FAZLA DAYANAMADI!
Müge Anlı'nın sözlerinden sonra canlı yayına bağlanan enişte, Anlı'nın sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Müge Anlı, telefon bağlantısını kabul etmediğini belirtti ve ekledi: Onu kaçıran enişteliği batasıca adamsa kaçıyor. Madem her şey çok güzeldi niye kaçıyorsun. Madem kaçacaktın niye kızın hayatıyla oynadın. Demek ki yaptığının suç olduğunun farkındasın ki kaçıyorsun çocuğu bırakıp. Görenler inşallah seni de ihbar eder.
KARDELEN'E NE OLMUŞTU?
Halil Budak ve Sedef Budak çiftinin 15 yaşındaki kızı Kardelen teyzesinin boşandığı eşi Mustafa tarafından kaçırıldı. Eniştenin ise küçük kıza 12 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Canlı yayında konuşulan iddialar ise kan dondurdu. Mustafa ve Kardele'nin teyzesi olan Yaprak evli ve 3 çocukları var. Çiftin 2 sene önce ikiz bebekleri dünyaya geldi. Halil Budak ve Sedef Budak çifti çocukların bakımında yardım için Kardelen'i teyzenin yanına gönderdi. 3 ay orada kalan Kardelen daha sonra ailesinin yanına tekrar döndü. 5 ay önce ise Mustafa ve Yaprak anlaşamayarak boşandı. Asıl olaylar zinciri ise bu ayrılık haberinden sonra geldi.
"DÜNYAMI YIKTI BENİM"
Kardelen 22 Nisan günü sabah 9'da kardeşinin okula götürmek için evden ayrıldı. Bir kaç saat sonra teyzesinin eski eşi Mustafa'nın telefonundan ailesini arayarak "Mustafa beni aldı ama nereye götürüyor bilmiyorum" dedi. Aile bu durumu hemen polise bildirdi. Polisin aramalarına göre ise Mustafa ve Kardelen en son Muğla'nın Bodrum ilçesinden kameralara kayıtlarında ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan Kardelen'in teyzesi ve Mustafa'nın eski eşi "Ben hiç böyle bir şeyden şüphelenmedim. Ablam bana çocuklara baksın diye gönderdi Kardelen'i ama o göz koymuş. Ben anlayamadım hiç. Bodrum'da hiç tanıdığı yok. Kocamın babasına sorun o bilir. Benim üç tane yavrum var çok kötüyüm ben dünyamı yıktı benim. Eşimin beni aldattığını şüphelendim ama hiç ablamın kızı aklıma gelmedi" açıklamalarını yaptı.
"BİR GÜN ÖNCE OTELDE KALDILAR"
Teyzesi evlenirken Kardelen'in 2 yaşında olduğu ve Mustafa'nın Kardelen'in bezini bile değiştirdiği canlı yayında anlattı Kardelen'in annesi. Ayrıca Mustafa'nın Kardelen'e ayrı bir ilgisinin olduğu da yine anlatımlar ile ortaya çıktı. Müge Anlı ise tepki göstererek "Enişte değiştirmez bez bazı şeylerde olmaz" diyerek tepki gösterdi. Bodrum'da otel sahibi canlı yayını bağlanarak önemli açıklamalar yaptı "Bu kardeşlerimiz bir gün önce benim otelde kaldılar. Kız ayrı oda kendi ayrı odada yattılar. Kız babam benim." dedi.