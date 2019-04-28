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  • 28.04.2019 23:23
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 23:23

14. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yıldırım gerçekleri öğreniyor!

Pazar akşamlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yıldırım, öğrendiği gerçekle alt üst oluyor. İzleyiciler şimdi . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Kardeş Çocukları 14. bölüm fragmanı yayında mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldırım, öğrendiği gerçekle alt üst olurken, Ümran ve Umay'ı sert bir yüzleşme beklemektedir. Yıldırım'ın öğrendiklerine tamamen hazırlıksız yakalanan Ümran, Umay'ın şok hamlesiyle kendini yeni bir fırtınanın ortasında bulur.

YILDIRIM HAYAT'IN HEDEFİNDE!

Umay'ın hamlesi, Yıldırım ve Ümran arasındaki dengeleri değiştirirken, Yıldırım Hayat'ın hedefindedir. Diğer yanda, Reşat ve Cansel'in görüntüleri Umay'ın eline evliliğini yönetme gücü verir.

UMAY HAREKETE GEÇİYOR

Her zamankinden daha güçlü olan Umay, Reşat'ın ipini çekmek üzeredir. Yaşananlar iki anne arasındaki Hayat savaşını kızıştırırken, Yıldırım ise her ikisini de köşeye sıkıştıran gerçeklerin peşine düşer.

HERKES İÇİN BÜYÜK SÜRPRİZ

Cemal'in Yıldırım için giderek daha büyük bir tehdit haline gelmesi Ümran'ı hayatının en zor kararlarından birini almaya iterken, Hayal'in doğum günü herkes için büyük sürprizlere gebedir.

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