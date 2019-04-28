Canevim dizisi ATV ekranlarında izleyici karşısına geçmek için gün sayıyor. Canevim dizisinin tanıtımlarını gören izleyiciler dizi hakkında bilgi edinmek istiyor. "Canevim dizisi ne zaman başlıyor?" sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İşte Canevim dizisinin oyuncuları ve konusu hakkında detaylar...

CANEVİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Koliba Film'in, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği Canevim dizisinin ne zaman ekranlara geleceği belli olmadı. Dizinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

CANEVİM OYUNCULARI

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Canevim'de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

CANEVİM KONUSU

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

CANEVİM 1. BÖLÜM FRAGMANI