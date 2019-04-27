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haftanın birincisi kim oldu?

2019 Cuma saat 12.00 itibariyle başladı. Gelinim Mutfakta 26 Nisan 2019 Cuma nasıl oldu? Çeyreği kazanan gelin kim oldu. Bu hafta finalinde bilezikleri kim aldı.

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta programında haftanın finali ekranlara gelecek. En düşük puanı 3 gelin alınca bundan dolayı eleme kura yöntemi ile sonuçlanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Günlük nun açıklanmasının ardından haftalık puan durumu da kesinleşti. Son verilerin gelin adaylarına duyurulmasıyla birlikte haftanın birincisi ve yarışmadan elenen isim duyuruldu. Haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi olurken en az puanı alan yarışmacı fenomen programa veda etti. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Rabia ile Gülcan olarak duyuruldu. İki gelin adayı arasından daha az puan alarak programa veda eden yarışmacı 54 puanla Rabia oldu! Gülcan ise 59 puan topladı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 66 puanla Güngör oldu. 64 puan Ezgi ise haftayı ikincilikle tamamladı.

26 NİSAN GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Rabia olarak açıklandı. Rabia'nın ardından en düşük puanı alan ikinci gelin 9 puanla Gülcan olarak açıklandı. Günlük bazda en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Ezgi oldu. Diğer yarışmacı ise 15 puan aldı.

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dr dr

ne yemegi ya hakaret kavga dedi kodu haric bir hat yemiyorlar insan özel seylerini orda anlatirmi mi yakin da ciplaklar programi da cikar

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cevapla 26.04.2019 17:05
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