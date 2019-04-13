12 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Gelinim Mutfakta haftanın en yüksek puanını alan gelini 71 puanla Güngör oldu. Güngör 5 altın bileziğin sahibi old

GELİNİM MUTFAKTA 12 NİSAN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Gelinim Mutfakta haftanın en yüksek puanını alan gelini 71 puanla Güngör oldu. Güngör 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 11 NİSAN 2018 PUAN DURUMLARI

Sevim kaynana:

Gülcan 1

Ezgi 3

Güngör 5

Beyza 2

Reyhan kaynana:

Ezgi 5

Beyza 1

Gülcan 3

Güngör 4

Besime kaynana:

Gülcan 5

Güngör 3

Beyza 1

Ezgi 2

Nazlı kaynana:

Gülcan 5

Ezgi 3

Beyza 2

Güngör 1

Haftanın ilk günü yeni yarışmacılar mutfağa dahil olmuştu. Geçen hafta bir gelin ile bir kaynana elenmişti. Geçen hafta elenen gelin Burcu olmuştu Burcu'nun yerine gelen yarışmacı ise Güngör oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Beyza ve Burcu oldu. Haftalık bazda en az puanı toplayarak programa veda eden isim 49 puanla Burcu olarak açıklandı.