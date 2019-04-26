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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 11:58

25 Nisan Perşembe : Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Avlu, Jet Sosyete dizisi reyting sonuçları

25 Nisan tarihli merakla bekleniyordu. Perşembe günü dizileri arasında yer alan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova Total ve AB'de birince oldu. Öte yandan diğer dizilerin reyting sonuçları bilgisi de paylaşıldı. Peki, konusunda son durum ne? İşte ...

25 Nisan Perşembe Reyting sonuçları

25 Nisan Perşembe günü için merakla beklenen açıklandı. na haberimizden ulaşabilirsiniz. Perşembe günü dizileri arasında yer alan Avlu, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye, Çarpışma, Jet Sosyete ve Tek Yürek dizilerinin reyting sonuçları dizi severler tarafından merak ediliyor. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte ...

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Total kategorisinde RTG 13.01, Share 30.8, AB kategorisinde ise RTG 9.91, Share 25.5 ile birinci oldu.

25 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV 25.04.2019 DIZILER 13.Oca 30.Ağu
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.21 23.36
3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV 25.04.2019 DIZILER May.43 14.34
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 25.04.2019 GERCEK YASAMLAR May.29 35.66
5 AVLU STAR TV 25.04.2019 DIZILER Nis.53 Eki.82
6 BIZIM HIKAYE FOX 25.04.2019 DIZILER 04.Oca Eyl.33
7 ATV ANA HABER ATV 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.37 10.Eyl
8 ESRA EROL'DA ATV 25.04.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.26 16.22
9 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 25.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Haz 15.31
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Nis Eyl.96
11 YEMIN KANAL 7 25.04.2019 DIZILER 03.Oca Tem.85
12 AVLU (OZET) STAR TV 25.04.2019 DIZILER Şub.93 Tem.17
13 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX 25.04.2019 DIZILER Şub.92 Tem.88
14 HAVA DURUMU ATV 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.74 Tem.94
15 TEK YUREK TRT 1 25.04.2019 DIZILER Şub.64 Haz.31
16 CARPISMA SHOW TV 25.04.2019 DIZILER Şub.53 Haz.15
17 JET SOSYETE TV8 25.04.2019 DIZILER Şub.29 May.23
18 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.26 Tem.91
19 HIZLI VE OFKELI 5 RIO SOYGUNU (Y.S) KANAL D 25.04.2019 FILMLER Şub.26 May.42
20 ATV GUN ORTASI ATV 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Haz 15.71
21 STAR ANA HABER STAR TV 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.98 Haz.32
22 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 25.04.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.95 Eki.64
23 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 25.04.2019 DIZILER Oca.89 Eki.75

25 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV 25.04.2019 DIZILER Eyl.91 25.May
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Ağu.14 30.34
3 JET SOSYETE TV8 25.04.2019 DIZILER Nis.32 Eki.92
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 25.04.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.67 30.55
5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV 25.04.2019 DIZILER Mar.57 Eki.97
6 TEK YUREK TRT 1 25.04.2019 DIZILER Mar.45 Ağu.88
7 CARPISMA SHOW TV 25.04.2019 DIZILER Şub.95 Tem.66
8 AVLU STAR TV 25.04.2019 DIZILER Şub.76 07.Ara
9 BIZIM HIKAYE FOX 25.04.2019 DIZILER Şub.56 Haz.48
10 ATV ANA HABER ATV 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.43 09.Nis
11 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 25.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Mar Ara.69
12 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.92 28.Mar
13 HIZLI VE OFKELI 5 RIO SOYGUNU (Y.S) KANAL D 25.04.2019 FILMLER Oca.92 May.25
14 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX 25.04.2019 DIZILER Oca.83 May.73
15 JET SOSYETE (OZET) TV8 25.04.2019 DIZILER Oca.77 06.Nis
16 HAVA DURUMU ATV 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.71 May.88
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.61 06.Ağu
18 DOGRUSU NE? TRT 1 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.53 May.14
19 ESRA EROL'DA ATV 25.04.2019 GERCEK YASAMLAR Oca.51 Eyl.35
20 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 25.04.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.45 May.88
21 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 25.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 01.Nis 13.93
22 YEMEKTEYIZ TV8 25.04.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.39 Ağu.61
23 TEK YUREK (OZET) TRT 1 25.04.2019 DIZILER Oca.36 Nis.17
24 YEMIN KANAL 7 25.04.2019 DIZILER Oca.29 Mar.96

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