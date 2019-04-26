25 Nisan Perşembe günü için merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Dünkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Perşembe günü dizileri arasında yer alan Avlu, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye, Çarpışma, Jet Sosyete ve Tek Yürek dizilerinin reyting sonuçları dizi severler tarafından merak ediliyor. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 25 Nisan Perşembe reyting sonuçları...
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Total kategorisinde RTG 13.01, Share 30.8, AB kategorisinde ise RTG 9.91, Share 25.5 ile birinci oldu.
25 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|BIR ZAMANLAR CUKUROVA
|ATV
|25.04.2019
|DIZILER
|13.Oca
|30.Ağu
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.21
|23.36
|3
|BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET)
|ATV
|25.04.2019
|DIZILER
|May.43
|14.34
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|25.04.2019
|GERCEK YASAMLAR
|May.29
|35.66
|5
|AVLU
|STAR TV
|25.04.2019
|DIZILER
|Nis.53
|Eki.82
|6
|BIZIM HIKAYE
|FOX
|25.04.2019
|DIZILER
|04.Oca
|Eyl.33
|7
|ATV ANA HABER
|ATV
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.37
|10.Eyl
|8
|ESRA EROL'DA
|ATV
|25.04.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.26
|16.22
|9
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|25.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Haz
|15.31
|10
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.Nis
|Eyl.96
|11
|YEMIN
|KANAL 7
|25.04.2019
|DIZILER
|03.Oca
|Tem.85
|12
|AVLU (OZET)
|STAR TV
|25.04.2019
|DIZILER
|Şub.93
|Tem.17
|13
|BIZIM HIKAYE (OZET)
|FOX
|25.04.2019
|DIZILER
|Şub.92
|Tem.88
|14
|HAVA DURUMU
|ATV
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.74
|Tem.94
|15
|TEK YUREK
|TRT 1
|25.04.2019
|DIZILER
|Şub.64
|Haz.31
|16
|CARPISMA
|SHOW TV
|25.04.2019
|DIZILER
|Şub.53
|Haz.15
|17
|JET SOSYETE
|TV8
|25.04.2019
|DIZILER
|Şub.29
|May.23
|18
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.26
|Tem.91
|19
|HIZLI VE OFKELI 5 RIO SOYGUNU (Y.S)
|KANAL D
|25.04.2019
|FILMLER
|Şub.26
|May.42
|20
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Haz
|15.71
|21
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.98
|Haz.32
|22
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU
|ATV
|25.04.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.95
|Eki.64
|23
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|25.04.2019
|DIZILER
|Oca.89
|Eki.75
25 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|BIR ZAMANLAR CUKUROVA
|ATV
|25.04.2019
|DIZILER
|Eyl.91
|25.May
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Ağu.14
|30.34
|3
|JET SOSYETE
|TV8
|25.04.2019
|DIZILER
|Nis.32
|Eki.92
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|25.04.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.67
|30.55
|5
|BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET)
|ATV
|25.04.2019
|DIZILER
|Mar.57
|Eki.97
|6
|TEK YUREK
|TRT 1
|25.04.2019
|DIZILER
|Mar.45
|Ağu.88
|7
|CARPISMA
|SHOW TV
|25.04.2019
|DIZILER
|Şub.95
|Tem.66
|8
|AVLU
|STAR TV
|25.04.2019
|DIZILER
|Şub.76
|07.Ara
|9
|BIZIM HIKAYE
|FOX
|25.04.2019
|DIZILER
|Şub.56
|Haz.48
|10
|ATV ANA HABER
|ATV
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.43
|09.Nis
|11
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|25.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Mar
|Ara.69
|12
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.92
|28.Mar
|13
|HIZLI VE OFKELI 5 RIO SOYGUNU (Y.S)
|KANAL D
|25.04.2019
|FILMLER
|Oca.92
|May.25
|14
|BIZIM HIKAYE (OZET)
|FOX
|25.04.2019
|DIZILER
|Oca.83
|May.73
|15
|JET SOSYETE (OZET)
|TV8
|25.04.2019
|DIZILER
|Oca.77
|06.Nis
|16
|HAVA DURUMU
|ATV
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.71
|May.88
|17
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.61
|06.Ağu
|18
|DOGRUSU NE?
|TRT 1
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.53
|May.14
|19
|ESRA EROL'DA
|ATV
|25.04.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Oca.51
|Eyl.35
|20
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|25.04.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.45
|May.88
|21
|GELINIM MUTFAKTA
|KANAL D
|25.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|01.Nis
|13.93
|22
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|25.04.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.39
|Ağu.61
|23
|TEK YUREK (OZET)
|TRT 1
|25.04.2019
|DIZILER
|Oca.36
|Nis.17
|24
|YEMIN
|KANAL 7
|25.04.2019
|DIZILER
|Oca.29
|Mar.96
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