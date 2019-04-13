Gelinim Mutfakta yarışması 56. hafta finalinde 280. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziği alan gelin belli oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları alan Sevim-Güngör Üzüm ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı. Öte yandan en az puanları alan Nazlı-Beyza Bitmiş ile Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftinden birisi yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfaka kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 280. son bölüm özeti...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 280. bölümünde puan durumu açıklandı. Böylelikle, gafta toplamında en az puanları Nazlı-Beyza Bitmiş ile Reyhan-Ezgi Yıldırım çifti almış oldu. Gelinim Mutfakta'nın 56. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana Beyza-Nazlı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 56. hafta finalinde birinci olan çiftler belli olduç Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları Sevim-Güngör Üzüm ve Besime-Gülcan Ekinci çifti aldı. Kimin altın bileziği kazanacağı merak edilirken Fatih Ürek birinciyi açıkladı.

Buna göre, 71 puanla Güngör, haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 56. HAFTA PUAN DURUMU

8 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 11

Beyza: 6

Güngör: 13

Gülcan: 18

9 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 8

Beyza: 10

Güngör: 17

Gülcan: 13

10 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 8

Beyza: 10

Güngör: 17

Gülcan: 1

11 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 13

Beyza: 6

Güngör: 13

Gülcan: 14

12 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 16

Beyza: 11

Güngör: 10

Gülcan: 12