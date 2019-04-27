FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali saat 16.00'da başlamaktadır. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında henüz haftanın birincisi açıklanmadı. Zuhal Topal'la Sofrada'nın geçen haftaki birincisi Seda ve İpek olmuştu.

26 NİSAN ZUHAL TOPAL'A SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sonuçlar açıklandı, kazanan Gülsüm Kabacıoğlu ve Kayınvalidesi Saime hanım oldu

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor.

ERDEM VE KAYIN VALİDESİ ASUMAN

Emine 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi aynı zamanda ev hanımı. Asuman hanım ise 54 yaşında gerçek bir Erzurumlu. Gelinlerin validesultan'ı titizliği ile meşhur. Yöresel lezzetler sunan ikili oldukça iddialı.

GÜLSÜM KABACIOĞLU VE KAYIN VALİDESİ SAİME HANIM

38 yaşında 10 yıllık evli olan gelinimizin iki çocuğu var. Saime hanım ise 47 yıllık evli ve üç çocuğu iki gelini var. ve bu ikili kazanmak için buradayız diyor.