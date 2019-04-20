Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.04.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 12:29

kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta programında haftanın finali ekranlara gelecek. En düşük puanı 3 gelin alınca bundan dolayı eleme kura yöntemi ile sonuçlanıyor.

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 2019 Cuma saat 12.00 itibariyle başladı. Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2019 Cuma nasıl oldu? Çeyreği kazanan gelin kim oldu. Bu hafta finalinde bilezikleri kim aldı. bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Gelinim Mutfakta'ya bugün Saba Tümer katılıyor. Ünlü sunucu Tümer kahkahaları ile eğlenceli anlar yaşatıyor. Haftanın finali geldiği zaman bir isim elenecek. Birinci olan yarışmacı bilezikleri kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 285. bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Handan-Meltem Nur Akdemir ve Sevim-Güngör Üzüm çifti aldı.

Meltem 9 puanla gün sonuncusu oldu, Meltem'i 10 puanla Gülcan takip etti. 14 puan toplayan Güngör birinci oldu, 13 puanın sahibi Ezgi ise günü ikincilikle tamamladı. Haftalık değerlendirme sonunda, son ikiye Meltem ve Güngör kaldı. Toplamda 45 puan alan gelin Meltem ve kayınvalide Handan Hanım yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Handan-Meltem Nur Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ağlayan pasta" ile yarıştılar.

Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puanla Ezgi oldu. Böylece Ezgi, bileziklerini 55'e tamamladı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri19 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri