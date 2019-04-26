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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 10:18

canlı yayınında sıcak gelişmeler! Büyükşen çiftinin katilleri canlı yayında verilen isimler mi? 26 Nisan Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında katilleri araştırılan Büyükşen çiftini kim öldürdü? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan 'te bugün, Konya'daki cinayetle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak! Necla ve Metin Büyükşen mehir için mi öldürüldü? Metin Büyükşen'in ağabeyi Muzaffer Büyükşen'den şok sözler! Hepsi ve daha fazlası 26 Nisan Atv ında!

ATV CANLI YAYIN

'nın bugünkü programında Büyükşen çiftinin katilleri açığa mı çıkıyor? Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı program 'te bugün, Muzaffer Büyükşen neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Nisan ı izleyebilirsiniz!

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