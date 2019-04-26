ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'nın bugünkü programında Büyükşen çiftinin katilleri açığa mı çıkıyor? Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Muzaffer Büyükşen neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!