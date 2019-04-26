Müge Anlı'da aranan Şahin Akça hakkında kan donduran gerçek 3 ay sonra ortaya çıktı!

Müge Anlı canlı yayınında aranan hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan Şahin Akça, yazlıktaki evinde ölü olarak bulundu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, acı haber geldi. 3 ay sonra gelen ölüm haberinin detayları kan dondurdu. İşte 26 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!

26.04.2019 11:57 - Son Güncelleme: 26.04.2019 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





