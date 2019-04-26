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Müge Anlı'da aranan Şahin Akça hakkında kan donduran gerçek 3 ay sonra ortaya çıktı!

Müge Anlı canlı yayınında aranan hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan Şahin Akça, yazlıktaki evinde ölü olarak bulundu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, acı haber geldi. 3 ay sonra gelen ölüm haberinin detayları kan dondurdu. İşte 26 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!

26.04.2019 11:57 - Son Güncelleme: 26.04.2019 11:57
Müge Anlı'da aranan Şahin Akça hakkında kan donduran gerçek 3 ay sonra ortaya çıktı!

Müge Anlı, 26 Nisan canlı yayında acı haberi verdi. 18 Ocak'ta kayıplara karışan emlak zengini Şahin Akça'dan 3 aydır haber alınamıyordu. Akça, Tekirdağ'daki yazlığında ölü olarak bulundu!

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müge Anlı'da aranan Şahin Akça hakkında kan donduran gerçek 3 ay sonra ortaya çıktı!

Şahin Akça'nın ağabeyi, 18 Ocak'ta kayıplara karışan kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya gelmişti. 3 ay sonra acı haber geldi. Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan emlak zengini Şahin Akça hakkında emniyetin yaptığı incelemelerde önce Akça'nın aracı bulundu.

Müge Anlı'da aranan Şahin Akça hakkında kan donduran gerçek 3 ay sonra ortaya çıktı!

2 Ocak'ta Akça'nın aracını Zincirlikuyu'daki bir benzinlikte olduğu tespit edildi. Akça'nın son görüldüğü yer ise Tekirdağ Kumbağ'daki yazlık eviydi. Komşuları emlak zengini adamı eve yabancı uyruklu esmer bir adamla girerken gördüklerini öne sürdü.

Müge Anlı'da aranan Şahin Akça hakkında kan donduran gerçek 3 ay sonra ortaya çıktı!

EŞİNİN ÖLÜSÜNÜ BULDU!

Eşinin Amerika'dan Tekirdağ'a gelmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Tekirdağ'daki yazlığa gelen eş, Şahin Akça'nın cansız bedeniyle karşı karşıya kaldı.

Müge Anlı'da aranan Şahin Akça hakkında kan donduran gerçek 3 ay sonra ortaya çıktı!

Emniyetin yaptığı incelemeler sonucunda Şahin Akça'nın aracı en son Sarıyer'de bulundu!

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