Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki korkunç cinayetle ilgili gizli tanıktan çarpıcı iddia: Ertuğrul Ekmekçi sanayide...
Müge Anlı canlı yayında şok iddia! 26 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, Konya'da işlenen korkunç cinayetle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı! Türkiye'nin merak ettiği Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili, swap raporunda sağ elinde atış artıkları bulunan Ertuğrul Ekmekçi mi? Gizli tanık Müge Anlı canlı yayınında çarpıcı iddialarda bulundu! Şu an askerde olan Ertuğrul Ekmekçi'nin kardeşi Mevlüt Ekmekçi, Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? İşte 26 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan sıcak gelişmeler!
Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Konya'daki cinayetle ilgili gizli tanık konuştu. 26 Nisan Müge Anlı canlı yayınında gizli tanığın sözleri şok etkisi yarattı! İşte Büyükşen ailesinin ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar!
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA KONYA'DAKİ CİNAYETLE İLGİLİ GİZLİ TANIKTAN ŞOK İDDİA! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya İsmil'de işlenen cinayetle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Evlerinde çay içerken öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katilleri Ertuğrul Ekmekçi ve Mehmet Ali Dayanır mı? Swap raporundan çıkan sonuçlara göre vücudunun çeşitli yerlerinde atış artığı tespit edilen Ertuğrul Ekmekçi hakkında, 26 Nisan Müge Anlı canlı yayınında şok eden bir iddia ortaya atıldı!
"ERTUĞRUL'UN SUSTURUCU YAPTIRDIĞINI DUYDUM!"
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuşan gizli tanık, çarpıcı iddialarda bulundu: Ertuğrul Ekmekçi dediğimiz şahsın, bu olaydan 15 - 20 gün önce sanayide susturucu yaptırdığını duyduk. 3 - 4 kişiden duyduk. Çarşı içinde, kahvede, arkadaş ortamlarında konuşurlarken duyduk.
Kahvede arkadaş ortamlarında konuşulurken, Ertuğrul'un sanayide susturucu yaptığını duydum.
Konya'daki cinayetin baş şüpheli ismi Ertuğrul Ekmekçi'nin ağabeyi Mevlüt Ekmekçi, 26 Nisan Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Mevlüt Ekmekçi, "Olayda asıl şüpheli bendim. Ben İstanbul'da olduğum için bana bir şey yapamadılar. Beni bulamayınca da Ertuğrul'a yöneldiler. Ertuğrul ile annem akraba olduğumuz için olaydan sonra evi temizlemek için cinayetin mahaline gidiyorlar. Köyde bizim isimimiz çıktığı için de olay bizim üstümüze kalıyor. Köyde birinin başına taş değse bizden biliyorlar." şeklinde açıklamalarda bulundu.