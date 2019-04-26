Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki korkunç cinayetle ilgili gizli tanıktan çarpıcı iddia: Ertuğrul Ekmekçi sanayide...

Konya'daki cinayetin baş şüpheli ismi Ertuğrul Ekmekçi'nin ağabeyi Mevlüt Ekmekçi, 26 Nisan Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Mevlüt Ekmekçi, "Olayda asıl şüpheli bendim. Ben İstanbul'da olduğum için bana bir şey yapamadılar. Beni bulamayınca da Ertuğrul'a yöneldiler. Ertuğrul ile annem akraba olduğumuz için olaydan sonra evi temizlemek için cinayetin mahaline gidiyorlar. Köyde bizim isimimiz çıktığı için de olay bizim üstümüze kalıyor. Köyde birinin başına taş değse bizden biliyorlar." şeklinde açıklamalarda bulundu.