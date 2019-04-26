Müge Anlı canlı yayınında sıcak gelişmeler! Büyükşen çiftinin katilleri o isimler mi? 26 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 26.04.2019 16:15

Müge Anlı canlı yayınında katilleri araştırılan Büyükşen çiftini kim öldürdü? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Konya'daki cinayetle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı! Necla ve Metin Büyükşen mehir için mi öldürüldü? Metin Büyükşen'in ağabeyi Muzaffer Büyükşen'den şok sözler! Gizli tanık Müge Anlı son bölümde neler anlattı? Hepsi ve daha fazlası 26 Nisan Atv Müge Anlı son bölümde!