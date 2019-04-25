Netflix'in Türk dizisi Hakan Muhafız 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler şimdi yeni sezonda neler olacağını merak ediyor. Hakan Muhafız yeni sezon oyuncularıyla çok konuşulan yapımlardan birisi olacak. Peki, Hakan Muhafız 2. sezon 1. bölüm ne zaman? İşte 2. sezon 1. bölüm tarihi...

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Hakan Muhafız dizisi 2. sezon 1. bölümüyle 26 Nisan Cuma günü Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Hakan Muhafız 2. sezon ilk sezonda olduğu gibi Netflix'te izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izleyebilmeniz için Netflix'e üye olmanız gerekiyor.

YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Dizin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur gibi isimler paylaşıyor. İkinci sezonda kadrosuna eklenen yeni yüzler arasında Engin Öztürk, Boran Kuzum, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu gibi isimler yer alıyor.

HAKAN MUHAFIZ'IN KONUSU

Zamanı geldi. The Protector, çok yakında sadece Netflix'te. Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul'u korumakla yükümlü, gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde birden altüst olmuştur.

Yaşadığı şehir, Ölümsüzler'in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır. Ancak, hazırlıksız yakalandığı bu görevi üstlenmeyi reddetmektedir. Hakan, Son Muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirebilecek mi?