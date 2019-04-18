Diriliş Ertuğrul yine ekrana damga vuran bir bölümle hayranlarının karşısına çıktı. Ertuğrul Bey'in baş düşmanı olarak diziye katılan Dragos obaya Zangoç olarak sızdı. Hain planları ile ön plana çıkan Yunan komutan Dragos Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı Söğüt'ü almak ve kendi hükümdarlığını sürdürmek istemiştir. Fakat gerçek tarihte Dragos isimli bir düşmanın varlığından bahsedilmiyor. Yazılı tarihte bu ismin geçmiyor olması gerçekte olmaması anlamına gelmiyor. Kayı boyu bir çok düşmanla mücadele vermiştir. Resmi kaynaklarda ismi geçmese de Dragos karakteri Kayı boyunu uğraştırmış olabilir. Dragos dizide Ertuğrul bey yahut Osman tarafından hain planlarının ve bedelini en ağır şekilde ödeyerek can verecektir. Bu karakterin diziden ne zaman ayrılacağı ise henüz bilinmemektedir. Peki Diriliş Ertuğrul Dragos, Bamsı Alp gerçekte nasıl ölüyor? Diriliş Ertuğrul Dragos tarihte var mı? Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak?





DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'da savaş hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Düşmanları birer birer yok eden Ertuğrul Bey Osmanlı Devletinin temellerini atıyor. "Türk'ün mefkuresinin yeniden hayat bulacağı İslam aleminin en uçtaki sancağı olacaktır Yeni Hisar" diyen Ertuğrul yeni bir hamle yapacak.

Gündüz Alp ile birlikte omuz omuza cenk eden Bamsı savaşta ağır bir şekilde yaralanıyor. Gerçek tarihte nasıl öleceği bilinmeyen Bamsı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Diriliş Ertuğrul 145.bölümün yayınlanması ile birlikte netlik kazanacak. Fakat Bamsı karakterinin Diriliş Ertuğrul'da önemli bir yere sahip olması ve seyirci tarafından sevilmesi nedeniyle diziden ayrılması beklenmiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 145.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Albastı'nın asıl kimliğini kardeş İlbilge Hatun'a açıklayan Ertuğrul beklediği desteği alacak. "Adaletin peşinde koşacak mısın? diyen Ertuğrul "Kanı sana helaldir. Ölmeyi dahi göze alırım" cevabını İlbilge'den alır.

Tahminlere göre kısa süre içerisinde Albastı yakalanacak ve zafer Kayı Obası'nın olacak. Final bölümüne sayılı günler kala Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen savaş sahneleri yaşanmaya devam edecek.

DRAGOS KARAKTERİNİ OYNAYAN İLKER AKSUM KİMDİR?

23 Mayıs 1971 senesinde doğan İlker Aksum aslen Ispartalıdır. Annesinin adı Nurten Aksum babasının adı Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır.

lker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

Oyunculuk kariyeri boyunca bir çok projede yer alan İlker Aksum son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinde Dragos karakterini oynamıştır.

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

BAMSI BEYREK TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.

İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24.07.1978 tarihinde İstanbul da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Diyalog iletişim bölümünü bitirmiştir. Nurettin Sönmez güzel konuşma ve spikerlik kursuna giderken hocası Yalçın Boratap'ın oyuncuda bir şeyler fark etmesi ile konservatuar sınavlarına girmiştir. Nurettin Sönmez Can ve Arsen Gürzap'ın Dialog Oyunculuk Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra Yeditepe Konservatuvarı Tiyatro bölümüne girmiş okulu bitirmeden ayrılmıştır. Oyuncu Eric Morris 'method oyunculuğu' workshoplarına iki sene katılmıştır.

Nurettin Sönmez 2015 yılının yaz aylarında Edirne Enez'de motosiklet kazası geçirmiş, bu sebepten dolayı Diriliş Ertuğrul dizisinin 2. Sezonuna geç başlamıştır.

Nurettin Sönmez izleyici karşısına ilk olarak 2011 yılında Mavi Kelebekler adlı dizide Branko Brekoviç Karakteri ile çıkmıştır. Akabinde 2013 senesinde Osmanlı'da Derin Devlet adlı dizide Gaddar Ali karakterini canlandırdı. İlk büyük çıkışını ise TRT1 televizyonunun da yayınlandığı her hafta damga vurmayı başarabilen, sosyal medyada da büyük yankılar uyandıran Bamsi Beyrek Karakteri ile yapmıştır. Diriliş Ertuğrul'daki Bamsi Beyrek Dede Korkut Hikâyelerinde yer alan bir Türk yiğididir. Dizide Ertuğrul Gazinin en güvendiği üç Alp'ten biridir.

Bamsi Beyrek Karakteri Doğan Alp ve Turgut Alp ile birlikte dizide Türk Tarihini şekillendiren Alp'lerden biridir. Hiç ölüm korkusu olmayan Bamsi Beyrek Ertuğrul'a olan bağlılığı ile de dikkat çekmektedir. Diriliş Ertuğrul dizisinin en çok sevilen karakterlerinden biri olan Bamsı Beyrek iki kılıç kullanarak kefere kesmeye doyamayan kayı obasının en güçlü alpi olarak görülmektedir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ekranın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.

ERTUĞRUL GAZİ TARİHTE NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı.

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

26 Temmuz, 1979 yılında dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan İzmirlidir. Asıl kökeni Arnavut olan Engin Altan Düzyatan dizi oyuncusu ve sunucudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Engin Altan Düzyatan ilk olarak Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim adlı dizi ile televizyon ekranlarına çıkan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu ile yapımcıların dikkatini çekmiş 2005 yılında Kalbin Zamanı filmi ile beyaz perdeyle tanışmıştır.

Sunuculuk deneyimini ise 2010 yılında 1 Milyon Canlı Para adlı yarışma programı ile edinmiştir

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen Engin Altan Düzyatan bu evlilikten Emir Aras adında bir evlat sahibi olmuştur.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan oyunculuğu ile herkesi etkilemeyi başarmıştır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu'nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu'nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu'nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri'ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu'da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey'in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans'a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.

OSMAN GAZİ DEVRİ BAŞLIYOR

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.