Her hafta çarşamba günü izleyicileri TRT 1'de ekran başına kitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı'nın akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Dizinin son bölümünde ortalık iyice karıştı. Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Bamsı'nın tuzağa düştüğünü anlayarak harekete geçiyor. Heyecan dolu sahneleriyle Diriliş Ertuğrul 144. bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla Alıncak'ı kendine doğru çekmiş ve onu yakalamıştır. Onu takip eden Beybolat Bey ise "Albastı" kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak'a öldürücü bir ok atıp ağır yaralamış fakat Ertuğrul bey ve Alpları Alıncak'ı tedavi etmiştir. Peki Alıncak, Beybolat'ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi?

BAMSI ALP ÖLECEK Mİ?

Bamsı Alp'in ölüp ölmediği dizinin gelecek hafta yayınlanacak bölümünde belli olacak.

URANOS GERÇEĞİ AÇIKLAYACAK MI?



Öte yandan Ertuğrul Bey şüphelendiği Zangoç'a bir oyun kurmuş ve onun Uranos'la bağlantısını ortaya çıkarmıştır. Ertuğrul Bey'in kurduğu tuzağa düşen Zangoç, Uranos'u Ertuğrul Bey'in tuzağına göndermiştir. Ertuğrul Bey ise Uranos'u yakalamıştır. Peki Uranos, Dragos'un Zangoç olduğunu itiraf edecek mi?

SIRMA'DAN HAİN PLAN



Beybolat Bey, Kayı obasında fitne çıkarmak için kardeşi Sırma'yı görevlendirerek Hafsa ve Selcan'ı birbirine düşürmeyi başarmıştı. Bamsı'nın Alpbaşılıktan azledilmesi ve Alplığı bırakmasıyla gerilim artmış, Hafsa obadan göçmek istemişti.

BAMSI'NIN AİLESİNE SALDIRI

Hain oyunlarıyla kayı obasını yıpratmaya çalışan Beybolat'ın son oyunuysa Söğüt yolunda Bamsı'nın ailesine saldırarak Aybars'ı kaçırmak olmuştu. Bu durumu öğrenen Bamsı pusatına sarılmış ve oğlunu kaçıranların peşine düşmüştü. Peki Bamsı, oğlu Aybars'ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı?

ZANGOÇ'UN GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA MI ÇIKIYOR?

Ertuğrul Bey, Zangoç'u zindana attırmıştı. Zangoç zindana götürülürken beklenmedik bir şekilde Oğuz'u ve Melikşah'ı yaralamıştı. Peki Melikşah ve Oğuz hayatta kalabilecek mi? Zangoç'un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?