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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 20:03

48. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitleyecek. Peki, Tahir'in Nefes'i baygın halde bulduğu heyecan dolu bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Her çarşamba saat 20.00'de ATV'de izleyici karşısına çıkan 'in yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitleyecek. Tahir'in Nefes'i baygın halde bulması geceye damgasını vuracak. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nefes'i baygın halde bulan Tahir'in kulaklarında Vedat'ın sözleri yankılanır.

TAHİR, NEFES'İ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Doktoru Nefes'in sağlıklı olduğunu söylese de Tahir için bu tatmin edici değildir. Nefes'i kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamamaktadır.

HERKES NEFES İÇİN SEFERBER OLUYOR

Nefes'in hamilelik maceraları başlar. Aşeren Nefes için tüm Kaleli erkekleri seferber olur. Gece yarısı greyfurt aramaya çıkan Kalelilerin sonu karakolda biter.

TAHİR'E NE OLACAK?

Dolaşmak için dışarı çıkan Tahir'in eve dönmemesi panik yaratır. Dört bir yanda herkes Tahir'i ararken, Tahir beklenmedik bir kurşunun hedefi olmuştur.

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