Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran ve 8. sezonu Türkiye'de de merakla beklenen dizi Game Of Thrones'un 1. bölümü yayınlandı. Peki Türkiye'de Game Of Thrones son bölüm ne zaman yayınlanacak, Dıgıturk üyesi olmayanlar ne zaman ve nereden diziyi izleyebilecek.? Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan son açıklamada; Game Of Thrones 8. sezon 1. bölümü; 14 Nisan Pazar günü saat 21.00'da yayınlandı.

Game of Thrones 8. sezon ilk bölümü yeni bölümünün yayınlanmasından 24 saat sonra dizi 14 Nisan 2019 Pazar gecesi saat 04.00'dan itibaren Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlendi.. Game of Thrones 8. sezon 2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES FİNAL SEZONU NASIL İZLENİR?

GAME OF THRONES'U ŞİFRESİZ YAYIMLAYAN KANAL VAR MI?

Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM TARHİLERİ

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak