Hercai, 'YouTube'ta en hızlı 1 milyon üyeye ulaşan dizi' ünvanına sahip oldu! Hercai rüzgarı esmeye devam ediyor. Bu hafta beşinci bölümüyle ekrana gelen Hercai, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada adından sıkça söz ettirtti. İlk bölümüyle YouTube'ta 15 milyon izlenmeye ulaşan Hercai, şimdi ise 1 milyon aboneyle dünya gündeminde adından söz ettiriyor. Hercai 6. yeni bölüm fragmanı ise yeni bölümde yine heyecanın dorukta olacağının sinyallerini veriyor.

HERCAİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA