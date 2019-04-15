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  • 15.04.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 12:14

dünya gündeminde! Hercai 5. bölümle YouTube kanalında 1 milyon üyeye ulaştı!

5. son bölüm ile birlikte Youtube'ta en hızlı 1 milyon üyeye ulaşan dizi oldu. İlk bölümüyle 15 milyon izlenmeye ulaşan Hercai, geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan 5. son bölümüyle tam 1 milyon aboneye ulaştı. Bu rakamla 'YouTube'ta en hızlı 1 milyon üyeye ulaşan dizi' olma ünvanına sahip oldu.

Hercai, 'YouTube'ta en hızlı 1 milyon üyeye ulaşan dizi' ünvanına sahip oldu! Hercai rüzgarı esmeye devam ediyor. Bu hafta beşinci bölümüyle ekrana gelen Hercai, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada adından sıkça söz ettirtti. İlk bölümüyle YouTube'ta 15 milyon izlenmeye ulaşan Hercai, şimdi ise 1 milyon aboneyle dünya gündeminde adından söz ettiriyor. Hercai 6. yeni bölüm fragmanı ise yeni bölümde yine heyecanın dorukta olacağının sinyallerini veriyor.

HERCAİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

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