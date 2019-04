Taht Oyunları yani Game of Thrones'un final sezonuna artık saatler kaldı… Game of Thrones hayranları, pazarı pazartesi bağlayan gece için İstanbul'da çok önemli organizasyonlar yaptı. 12 otelin süit odaları, Game of Thrones için kapatıldı. Sadece bunlar mı? Raffles Hotel'de 8 oda Game of Thrones izlemek isteyenler için tutuldu.

Toplu olarak seyretmek isteyenler oteller yerine günlük kiralık evlerden de tutmuş. Özellikle Zekeriyaköy ve Kemerburgaz'da villa kiralayanların sayısı oldukça fazlaymış. İnternet üzerinden yemek siparişi veren birçok mekan, sipariş verme seçeneklerini, yayın saati sabaha karşı olduğu için uzattı. Özellikle pizza satışlarında büyük bir artış beklendiği açıklandı. Dizi, ABD ile aynı anda, her Pazartesi saat 04.00'te, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

Dizinin beIN Series Sci-Fi'daki hafta sonu tekrarları (Cumartesi 00.00-Pazar 23.00) dublajlı olarak da izlenebilecek. (Türkçe / İngilizce altyazı seçeneğine ek olarak). İlk bölümü dünyada 20 milyon kişinin izlemesi bekleniyor.

Sosyal medyada da şimdiden binlerce kişi, 8. sezonun ilk bölümünü nasıl izleyeceğine dair yorumlar yapmaya başladı.