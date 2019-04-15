Müge Anlı'da kan donduran mehir cinayeti! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'i...
Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Nisan canlı yayınında ele alınan 'mehir cinayeti'yle yine gündemi oturdu. Konya'da kızlarının gözleri önünde vahşice öldürülen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayetinin altında mehir kavgası mı var? Çiftinin ölümünün ardından ortaya atılan iddialar kan donduran cinsten. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve mehir cinayeti olduğu iddia edilen cinayet ile ilgili detaylar.
15.04.2019 17:30
- Son Güncelleme: 15.04.2019 17:58
Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert vahşice işlenen cinayeti konuşuyor. Yer Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil köyü. 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile 54 yaşındaki eşi Necla Büyükşen, kızları Büşra'nın gözleri önünde vahşice öldürüldü... Bu cinayetin ardından ortaya atılan 'mehir' iddiaları ise kan donduran cinsten.
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