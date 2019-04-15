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Müge Anlı'da kan donduran mehir cinayeti! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'i...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Nisan canlı yayınında ele alınan 'mehir cinayeti'yle yine gündemi oturdu. Konya'da kızlarının gözleri önünde vahşice öldürülen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayetinin altında mehir kavgası mı var? Çiftinin ölümünün ardından ortaya atılan iddialar kan donduran cinsten. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve mehir cinayeti olduğu iddia edilen cinayet ile ilgili detaylar.

15.04.2019 17:30 - Son Güncelleme: 15.04.2019 17:58
Müge Anlı'da kan donduran mehir cinayeti! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'i...

Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert vahşice işlenen cinayeti konuşuyor. Yer Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil köyü. 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile 54 yaşındaki eşi Necla Büyükşen, kızları Büşra'nın gözleri önünde vahşice öldürüldü... Bu cinayetin ardından ortaya atılan 'mehir' iddiaları ise kan donduran cinsten.

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Müge Anlı'da kan donduran mehir cinayeti! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'i...

Memur emeklisi 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile 54 yaşındaki eşi Necla Büyükşen, oğlu Uğur, gelinleri ve torunları ile birlikte yaşıyorlardı. Uşak'ta okuyan kızları Büşra ise tatil için köye gelmişti.

Müge Anlı'da kan donduran mehir cinayeti! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'i...

3 Eylül 2018 günü evde sadece anne,baba ve kızları Büşra vardı. Oğulları Uğur ise eşi ile birlikte kayınpederinin evine yemeğe gitmişlerdi. Akşam saat 21:00-22:00 arası evin kapısı açıldı ve kar maskesi takan, elinde susturuculu ev tüfeği olan saldırgan girdi.

Müge Anlı'da kan donduran mehir cinayeti! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'i...

Aile neye uğradığına şaşırdı. Saldırgan önce baba Metin Büyükşen'e ardından Nejla Büyükşen'e ateş etti. Daha sonra anne ve babasının ölümüne tanıklık eden genç kıza yöneldi.

Müge Anlı'da kan donduran mehir cinayeti! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'i...

KIL PAYI KURTULDU

Genç kız kendini başka bir odaya attı saldırgan da peşinden geldi. Bu sırada silah tutukluk yapınca Büşra Büyükşen'in kafasına tüfeğin dipçiği ile vurdu.

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