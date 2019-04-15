Müge Anlı'da kan donduran mehir cinayeti! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen'i...

3 Eylül 2018 günü evde sadece anne,baba ve kızları Büşra vardı. Oğulları Uğur ise eşi ile birlikte kayınpederinin evine yemeğe gitmişlerdi. Akşam saat 21:00-22:00 arası evin kapısı açıldı ve kar maskesi takan, elinde susturuculu ev tüfeği olan saldırgan girdi.