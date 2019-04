Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran ve 8. sezonu Türkiye'de de merakla beklenen dizi Game Of Thrones'un 1. bölümü yayınlandı. Peki Türkiye'de Game Of Thrones son bölüm ne zaman yayınlanacak, Dıgıturk üyesi olmayanlar ne zaman ve nereden diziyi izleyebilecek.? Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan son açıklamada; Game Of Thrones 8. sezon 1. bölümü; 14 Nisan Pazar günü saat 21.00'da yayınlandı.

Game of Thrones 8. sezon ilk bölümü yeni bölümünün yayınlanmasından 24 saat sonra dizi 14 Nisan 2019 Pazar gecesi saat 04.00'dan itibaren Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlendi.. Game of Thrones 8. sezon 2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES FİNAL SEZONU NASIL İZLENİR?

Game Of Thrones 8. sezon fragmanı;

GAME OF THRONES'U ŞİFRESİZ YAYIMLAYAN KANAL VAR MI?

Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM TARHİLERİ

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES'TA KIŞ SONUNDA GELİYOR MU?

HBO, dizinin iki önemli oyuncusu Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Kit Harrington'un (Jon Snow) karda verdiği pozu yayınladı. Bu poz, birçok kişinin aklından bir anda "Beklenen kış geliyor mu?" sorularını çağrıştırdı.

KHALEESİ'DEN GAME OF THORES İPUCUSU

Milyonları ekran başına kilitleyen ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Game of Thrones'un final sezonunu yaklaşırken dizide 'Daenerys Targaryen' karakterine hayat veren Clarke'ın kırmızı halıda E! News'a verdiği röportaj E! Red Carpet & Award Shows Youtube kanalında yayınlandı. Game of Thrones final bölümlerin beklenmediği kadar ilgi çekici olacaklarını belirten Clarke, hayranların bu bölümlere nasıl bir tepki verebilecekleri sorusu karşısında, "Herkes şok olacak" yanıtını verdi.

RAKAMLARLA GAME OF THORES

Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones'un yeni sezonu için geri sayım sürüyor.

Efsane dizinin sekizinci sezonunun ilk bölümü 14 Nisan'da yayınlandı. Dizinin en uzun bölüm rekoru yeni sezonda kırılıyor. Zira 7. sezon final bölümü 1 saat 21 dakika iken, yeni sezonun üçüncü bölümünün 1 saat 22 dakika uzunluğunda olacağı açıklandı. Sezonun final bölümünün ise 1 saat 20 dakika süreceği belirtiliyor. Dizinin en çok rol alan karakteri 9 saat 9 dakika ile Tyrion Lannister olurken, dizideki karakterler en çok göğsünden bıçaklanarak veya yanarak hayatını kaybetti.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei'nin hamile olması hem Jamie'yi hem de Tyrion' ı şaşırttı. Jamie'ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie'ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion'ın ve Jamie'nin Cersei'nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei'nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon'un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler'den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell'e doğru yol aldı.