Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da bomba gibi gelişmeler yaşandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Bamsı'nın oğlunun kaçırılması onu adeta delirtti. Evladı için her şeyi yapmak isteyen Bamsı Alp ölümüne düşmanın üzerine gitti. Fakat Bamsı Alp ölmeyecek, Tahminlere göre Ertuğrul Bey Bamsı'yı ölümden kurtaracak Alıncak ölecek ve Dragos esir alınacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla Alıncak'ı kendine doğru çekmiş ve onu yakalamıştır. Onu takip eden Beybolat Bey ise "Albastı" kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak'a öldürücü bir ok atıp ağır yaralamış fakat Ertuğrul bey ve Alpları Alıncak'ı tedavi etmiştir. Peki Alıncak, Beybolat'ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi?

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

BAMSI BEYREK TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.

İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24.07.1978 tarihinde İstanbul da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Diyalog iletişim bölümünü bitirmiştir. Nurettin Sönmez güzel konuşma ve spikerlik kursuna giderken hocası Yalçın Boratap'ın oyuncuda bir şeyler fark etmesi ile konservatuar sınavlarına girmiştir. Nurettin Sönmez Can ve Arsen Gürzap'ın Dialog Oyunculuk Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra Yeditepe Konservatuvarı Tiyatro bölümüne girmiş okulu bitirmeden ayrılmıştır. Oyuncu Eric Morris 'method oyunculuğu' workshoplarına iki sene katılmıştır.

Nurettin Sönmez 2015 yılının yaz aylarında Edirne Enez'de motosiklet kazası geçirmiş, bu sebepten dolayı Diriliş Ertuğrul dizisinin 2. Sezonuna geç başlamıştır.

Nurettin Sönmez izleyici karşısına ilk olarak 2011 yılında Mavi Kelebekler adlı dizide Branko Brekoviç Karakteri ile çıkmıştır. Akabinde 2013 senesinde Osmanlı'da Derin Devlet adlı dizide Gaddar Ali karakterini canlandırdı. İlk büyük çıkışını ise TRT1 televizyonunun da yayınlandığı her hafta damga vurmayı başarabilen, sosyal medyada da büyük yankılar uyandıran Bamsi Beyrek Karakteri ile yapmıştır. Diriliş Ertuğrul'daki Bamsi Beyrek Dede Korkut Hikâyelerinde yer alan bir Türk yiğididir. Dizide Ertuğrul Gazinin en güvendiği üç Alp'ten biridir.

Bamsi Beyrek Karakteri Doğan Alp ve Turgut Alp ile birlikte dizide Türk Tarihini şekillendiren Alp'lerden biridir. Hiç ölüm korkusu olmayan Bamsi Beyrek Ertuğrul'a olan bağlılığı ile de dikkat çekmektedir. Diriliş Ertuğrul dizisinin en çok sevilen karakterlerinden biri olan Bamsı Beyrek iki kılıç kullanarak kefere kesmeye doyamayan kayı obasının en güçlü alpi olarak görülmektedir.