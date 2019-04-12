Hercai dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizilerden birisi oldu. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Hercai ile ilgili detayları araştırıyor. Hercai dizisinin Gönül Aslanbeyi Oya Unustası kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor.

HERCAİ DİZİSİNİN GÖNÜL ASLANBEYİ OYA UNUSTASI KİMDİR?

Oya Unustası, 1988 senesinde istanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen İzmir,Buca'lı olan Unustası'nın anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunudur.

Ayla Algan'dan oyunculuk ve sahne sanatları eğitimi aldı.

Oya Unustası (Nergis) rolünü oynadığı "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) karakterini oynamıştır.

31 Mart 2018 günü akşamı ATV'de başlayan ve yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği "Masum Değiliz" dizisinde başrollerde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı.

Filmleri ve Dizileri

2018 - Diriliş Ertuğrul (Sugay) (TV Dizisi)

2018 - Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)

2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Zeliş Gıpgıp) (TV Dizisi)

2014 - Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)

2013 - Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)

2010 - Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)