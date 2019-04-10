Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin son sahnesinde Bamsı'nın Dragos'un tuzağına düşmesi izleyicileri şaşırttı. Dragos'un Bamsı'ya onu ve oğlunu öldüreceğini söylemesinin ardından izleyiciler Bamsı Alp kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair detaylar...

BAMSI ALP KİMDİR?

Bamsı Alp'in Bamsı Beyrek'ten esinlendiği düşünülmektedir. Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Diyalog iletişim bölümünü bitirmiştir. Nurettin Sönmez güzel konuşma ve spikerlik kursuna giderken hocası Yalçın Boratap'ın oyuncuda bir şeyler fark etmesi ile konservatuar sınavlarına girmiştir. Nurettin Sönmez Can ve Arsen Gürzap'ın Dialog Oyunculuk Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra Yeditepe Konservatuvarı Tiyatro bölümüne girmiş okulu bitirmeden ayrılmıştır. Oyuncu Eric Morris 'method oyunculuğu' workshoplarına iki sene katılmıştır.

Nurettin Sönmez 2015 yılının yaz aylarında Edirne Enez'de motosiklet kazası geçirmiş, bu sebepten dolayı Diriliş Ertuğrul dizisinin 2. Sezonuna geç başlamıştır.

Nurettin Sönmez izleyici karşısına ilk olarak 2011 yılında Mavi Kelebekler adlı dizide Branko Brekoviç Karakteri ile çıkmıştır. Akabinde 2013 senesinde Osmanlı'da Derin Devlet adlı dizide Gaddar Ali karakterini canlandırdı. İlk büyük çıkışını ise TRT 1 televizyonunun da yayınlandığı her hafta damga vurmayı başarabilen, sosyal medyada da büyük yankılar uyandıran Bamsı karakteri ile yapmıştır.