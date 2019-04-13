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  • Son Güncelleme: 19.04.2019 16:54

'da 'la Sofrada kim kazandı?

'la Sofrada haftanın finali bugün Raife Hanım'ın sofrasında yapıldı. haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinciyi ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar belirledi. Haftanın birincisi aldığı 27 puanla Aynur Hanım oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

'la Sofrada dünkü bölümünde Aynur Moral yarıştı. İlk gün yarışan adaylardan Leyla Güven, hala zirvedeki yerini korumaya devam ederken kaynanası Semiha Güven de gelinini zirvede tutabilmek adına elinden geleni yaptı. Bu duruma sinirlenmesi halinde Cuma günü yarışacak olan geline 10 puan verilirse Semiha'nın planları alt üst olacak. FOX TV'nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofra'da programının birincisi henüz belli olmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 12 NİSAN

haftanın finali bugün Raife Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinciyi ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar belirledi. Haftanın birincisi aldığı 27 puanla Aynur Hanım oldu.

YARIŞMACILARIN PUANLARI

1. Gün- Leyla Hanım: 25 Puan

2. Gün- Elif Hanım: 22 Puan

3. Gün- Rabia Hanım: 20 Puan

4. Gün- Aynur Hanım: 27 Puan

5. Gün- Emine Hanım: 22 Puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada dünkü bölümünde Aynur Moral yarıştı. İlk gün yarışan adaylardan Leyla Güven, hala zirvedeki yerini korumaya devam ederken kaynanası Semiha Güven de gelinini zirvede tutabilmek adına elinden geleni yaptı. Bu duruma sinirlenmesi halinde Cuma günü yarışacak olan geline 10 puan verilirse Semiha'nın planları alt üst olacak.

11 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA PUANLARI (AYNUR'UN PUANLARI)

Semiha 4 puan

Aysel 4 puan

Seniha 3 puan

Raife 7 puan

Zuhal Topal 9 puan

TOPLAM 27 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA AYNUR'UN MENÜSÜ (11 NİSAN 2019)

Karalahana Çorbası

Sebzeli Kapya Biber Dolması

Közlenmiş Sütlü Patlıcan

Ispanaklı Kol Böreği

Güveçte Sebzeli Et

Sebzeli Bulgur Pilavı

Bostan Salatası

Ay Baklava

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