ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu, kasten adam öldürme sulçamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hollandalı Monique Witteman annesi Marya Kornelya Linthus ölüm döşeğindeyken, genç kadının babasının Türk olduğunu söyledi. Monique Hanım, Müge Anlı canlı yayınına çıkıp hiç görmediği Türk babasını bulmak istediğini belirtti. Canlı yayına birden fazla gelen konuklar arasından Hatice Köse, bu hikayeye en yakın kişi olarak görüldü ve DNA testi yapıldı. Hatice Köse'nin Monique Witteman ile kardeş olup olmadığı 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkacak! Hepsi ve daha fazlası için 11 Nisan Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz.