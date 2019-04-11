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  • 11.04.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 10:16

canlı yayında DNA testinin sonucunu açıklayacak! 11 Nisan Müge Anlı canlı izle

Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, ile Hatice Köse'nin kardeş olup olmadıklarına ait DNA raporu sonucu açıklanacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanacak merak ediyorsanız, 1 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu, kasten adam öldürme sulçamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. annesi Marya Kornelya Linthus ölüm döşeğindeyken, genç kadının babasının Türk olduğunu söyledi. Monique Hanım, Müge Anlı canlı yayınına çıkıp hiç görmediği Türk babasını bulmak istediğini belirtti. Canlı yayına birden fazla gelen konuklar arasından Hatice Köse, bu hikayeye en yakın kişi olarak görüldü ve DNA testi yapıldı. Hatice Köse'nin Monique Witteman ile kardeş olup olmadığı 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkacak! Hepsi ve daha fazlası için 11 Nisan Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz.

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