Türk televizyon kanallarında 10 Nisan 2019 Çarşamba reyting sonuçlarına etki eden birbirinden iddialı yapımlar bir kez daha ekrana gelirken, bazı büyük kanalların ya dizi yayınlamadığı görüldü. 10 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. En çok izlenen yapımlar belli oldu. Total'de TRT 1'de ekranlara gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1.sırada yer alırken, 3.sırada Atv'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" dizisi yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Diriliş Ertuğrul", 3.sırada ise "Diriliş Ertuğrul" dizisinin özeti yer aldı.



10 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

10 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. En çok izlenen yapımlar belli oldu. Total'de TRT 1'de ekranlara gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1.sırada yer alırken, 3.sırada Atv'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" dizisi yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Diriliş Ertuğrul", 3.sırada ise "Diriliş Ertuğrul" dizisinin özeti yer aldı.

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Total'de TRT 1'de ekranlara gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1.sırada yer alırken, 2.sırada "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" dizisi yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Diriliş Ertuğrul", 2.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber" 3.sırada ise "Diriliş Ertuğrul" dizisinin özeti yer aldı.

Reyting nedir?

Reyting; İngilizce rating sözcüğünden türeyen, dilimizde "derece, derecelendirmek ve ölçümleme" anlamlarına gelen kelimedir. Televizyon kanallarının ve bu kanallarda yayınlanan programların ne kadar izlendiğini gösteren sistemdir.

AB – ABC – TOTAL RAPORLARI NEDİR?

Ölçüm yapılan birkaç grup bulunuyor. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar AB dediğimiz grubu oluşturuyor. ABC grubu ise daha alt geliri ve eğitim seviyesini temsil eden insanlar oluyor. Total ise bütün bu grupların toplamı demektir.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.