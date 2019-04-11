Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!

Daha önce Antalya'da yaşayan ve ardından da İstanbul'a yerleşen Hollandalı kadın çok da iyi Türkçe konuşuyor. Annesinin papaza günah çıkarma sırasında çocuğunun bir Türk'ten olduğunu itiraf ettiğini ve duyduğunu söylüyor.