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Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Hollandalı Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA testi sonucunu açıklandı. Müge Anlı canlı yayında aylardır beklenen haberi verdi. Çözülmesi çok zor olan bir düğüm daha Müge Anlı canlı yayınında sonuçlandı. İşte 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

11.04.2019 12:01 - Son Güncelleme: 11.04.2019 12:04
Müge Anlı canlı yayınında bir mucize daha gerçek oldu! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!

Müge Anlı 11 Nisan canlı yayında son dakika gelişmesini aktardı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir mucize daha gerçek oldu. Hollanda'dan katılan Monique Witteman, annesinin ölüm döşeğindeyken gerçek babasının Mehmet Yıldız adında bir Türk olduğunu söyledi. Hollandalı kadının verdiği kısıtlı bilgilerle Müge Anlı canlı yayınında gerçek ortaya çıktı.

MÜGE ANLI DNA TESTİ SONUCUNU AÇIKLADI! - TIKLA İZLE

Müge Anlı canlı yayınında bir mucize daha gerçek oldu! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!

MÜGE ANLI'DA YEŞİLÇAM FİLMİ GİBİ HİKAYE!

Müge Anlı canlı yayınında Hollandalı Monique Witteman'ın DNA sonucunu açıkladı. ATV ekranlarından Türkiye'nin gündemini değiştiren Müge Anlı, Türkiye'de babasını arayan Monique Witteman'ya yardımcı oldu. Müge Anlı programına katılan Hollandalı Monique Witteman'ın kardeşi olduğunu düşünen Hatice Hanım programa katıldı. DNA testi yapılan Hollandalı Monique ve Hatice Hanım'ın sonuçları açıklandı.

Müge Anlı canlı yayınında bir mucize daha gerçek oldu! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!

Türkiye'nin gündemine babasını arayan bir kadın daha girdi. 1964 doğumlu Hollandalı Monique Witteman babasını bulabilmek adına Müge Anlı'nın programına geldi.

Müge Anlı canlı yayınında bir mucize daha gerçek oldu! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!

Tülay Cenik ile birlikte stüdyoya gelen ve kendisini anlatan Witteman, gerçek babası olarak bildiği kişiden gerçek babalık görmediğini anlattı.

Müge Anlı canlı yayınında bir mucize daha gerçek oldu! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!

Daha önce Antalya'da yaşayan ve ardından da İstanbul'a yerleşen Hollandalı kadın çok da iyi Türkçe konuşuyor. Annesinin papaza günah çıkarma sırasında çocuğunun bir Türk'ten olduğunu itiraf ettiğini ve duyduğunu söylüyor.

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