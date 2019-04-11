Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA sonucu çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Hollandalı Monique Witteman ile Hatice Köse'nin DNA testi sonucunu açıklandı. Müge Anlı canlı yayında aylardır beklenen haberi verdi. Çözülmesi çok zor olan bir düğüm daha Müge Anlı canlı yayınında sonuçlandı. İşte 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Müge Anlı 11 Nisan canlı yayında son dakika gelişmesini aktardı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir mucize daha gerçek oldu. Hollanda'dan katılan Monique Witteman, annesinin ölüm döşeğindeyken gerçek babasının Mehmet Yıldız adında bir Türk olduğunu söyledi. Hollandalı kadının verdiği kısıtlı bilgilerle Müge Anlı canlı yayınında gerçek ortaya çıktı.
MÜGE ANLI DNA TESTİ SONUCUNU AÇIKLADI! - TIKLA İZLE
MÜGE ANLI'DA YEŞİLÇAM FİLMİ GİBİ HİKAYE!
Müge Anlı canlı yayınında Hollandalı Monique Witteman'ın DNA sonucunu açıkladı. ATV ekranlarından Türkiye'nin gündemini değiştiren Müge Anlı, Türkiye'de babasını arayan Monique Witteman'ya yardımcı oldu. Müge Anlı programına katılan Hollandalı Monique Witteman'ın kardeşi olduğunu düşünen Hatice Hanım programa katıldı. DNA testi yapılan Hollandalı Monique ve Hatice Hanım'ın sonuçları açıklandı.