Müge Anlı son bölümde film gibi hikaye! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'ın 16 yıl sonra fotoğrafına ulaşıldı!
Müge Anlı son bölümde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün, Yıldız ailesinin hikayesi konu oldu. 16 yıl önce Kilis'teki evlerinin önünden esrarengiz bir şekilde kayıplara karışan kızları Zeynep Yıldız hakkında aileyi sevindiren haber geldi. Müge Anlı ve ekibi 16 yıl sonra şu anda 31 yaşında olan Zeynep Yıldız'ın yeni halinin fotoğrafına ulaştı. 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında bir mucize daha gerçek oldu.
Müge Anlı ve ekibi bir mucizeye daha vesile oldu. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, 16 yıl sonra Yıldız ailesinin öldüğü sandığı kızının fotoğrafına ulaştı. 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşanan bu gelişme, anne Emine Yıldız ve stüdyodaki herkesi sevinç gözyaşlarına boğdu.
MÜGE ANLI 16 YIL SONRA ZEYNEP YILDIZ'IN FOTOĞRAFINA ULAŞTI! - TIKLA İZLE
"KIZINIZA AİT BİLEKLİK BULDUK"
Aradan 2 yıl geçtikten sonra Kilis Emniyeti, Zeynep'in abisi Duran Bey'i arayarak, "Sizin kız kardeşinize ait olduğunu düşündüğümüz bir bileklik bulduk." dedi. Aile emniyetten gelen bu bilgiyle 16 yıldır kayıp olan ve artık öldüğünü düşündükleri Zeynep Yıldız'ın yaşadığı bilgisine ulaştı.
MÜGE ANLI 16 YIL SONRAKİ HALİNİ BULDU1
2003 yılında Kilis'teki evlerinin önünden kaybolan 15 yaşındaki Zeynep Yıldız'dan 16 yıldır haber yoktu. Müge Anlı ve ekibi, şu anda 31 yaşında olan Zeynep Yıldız'ın yeni haline ait fotoğrafını buldu. Anne Emine Yıldız'ın, 11 Nisan Müge Anlı son bölümde kızı Zeynep Yıldız'ın yeni haliyle karşılaştığı an, izleyicileri gözyaşlarına boğdu.