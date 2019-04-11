Müge Anlı son bölümde film gibi hikaye! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'ın 16 yıl sonra fotoğrafına ulaşıldı!

Müge Anlı ve ekibi bir mucizeye daha vesile oldu. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, 16 yıl sonra Yıldız ailesinin öldüğü sandığı kızının fotoğrafına ulaştı. 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşanan bu gelişme, anne Emine Yıldız ve stüdyodaki herkesi sevinç gözyaşlarına boğdu.

MÜGE ANLI 16 YIL SONRA ZEYNEP YILDIZ'IN FOTOĞRAFINA ULAŞTI! - TIKLA İZLE