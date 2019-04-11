Müge Anlı canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! 11 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 11.04.2019 18:03

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Hollandalı Monique Witteman ile Hatice Köse'nin kardeş olup olmadıklarına ait DNA raporu sonucu açıklandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 11 Nisan Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...