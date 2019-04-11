Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Hollandalı Monique Witteman ile Hatice Köse'nin kardeş olup olmadıklarına ait DNA raporu sonucu açıklandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 11 Nisan Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...
Müge Anlı canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! 11 Nisan Müge Anlı son bölüm izle11.04.2019 18:03
- Son dakika: YSK'da Büyükçekmece görüşmesi ertelendi
- Müge Anlı canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! 11 Nisan Müge Anlı son bölüm izle
- Ataşehir’de feci kaza: Minibüse ok gibi saplandı
- Başkan Erdoğan'dan Sudan'daki Askeri darbe açıklaması
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a 24 Nisan tepkisi: Geçerliliği yok
- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kendi yalanına çocuğu alet etti
- Noterde şok görüntü! Kameraya takıldı
- Son dakika: YSK, Büyükçekmece itirazını görüşmeye başladı
- Dmitriy Peskov: S-400'lerin bazı aksamları Türkiye'de üretilebilir
- CHP'de rezaletin ardı arkası kesilmiyor!
- Burkino Faso Cumhurbaşkanı Ankara'da
- Sudan'da darbe! Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir tutuklandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.