Game Of Thrones'un yeni sezonu izleyicileri tarafından büyük merakla bekleniyor. Dünya genelinde milyonlarca izleyici bulunan Game Of Thrones final sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Peki, Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni sezonuna dair merak edilen detaylar...

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Game Of Thrones dizisinin 8. yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla ardından fenomen dizinin izleyicileri şimdi Game Of Thrones'un yayın tarihini araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre Game Of Thrones 8. sezonu 14 Nisan 2019 tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

GAME OF THRONES SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Cersei'nin hamile olması hem Jamie'yi hem de Tyrion'ı şaşırttı. Jamie'ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie'ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi.

Tyrion'ın ve Jamie'nin Cersei'nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei'nin bebek bekliyor olmasıydı. Daenerys ve Jon'un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu.

Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler'den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell'e doğru yol aldı.

GAME OF THRONES 8. SEZON FRAGMANI