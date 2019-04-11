Çarpışma'nın Belma'sı oyuncu Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Show TV ekranlarında izleyicilerin ilgiyle takip ettiği Çarpışma dizisi yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Belma karakterini canlandıran Rojda Demirer dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Şimdi birçok kişi merakla Rojda Demirer kimdir sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Rojda Demirer kaç yaşında ve nereli sorusuyla ilgili detayları sizin için derledik.

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Çarpışma dizisiyle adından sıkça söz ettiren Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Baba tarafından Diyarbakırlı olan güzel oyuncu, TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başladı.

Rojda Demirer, daha sonra TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajlarında görev aldı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun oldu. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu yer aldı. İlk dizi projesine 2003 yılında imza atan Rojda Demirer, Melekler Korusun, Geniş Aile, Acil Aşk Aranıyor, Adı Efsane, Kördüğüm ve Çarpışma dizilerinde rol aldı.

ÇARPIŞMA DİZİSİ BELMA KARAKTERİ HAKKINDA

Çok politik bir kadındır. Bu tavrı kendinden 15 yaş büyük olan Selim Gür'le yaptığı evlilikten bellidir. Her adımını Demir'le olan ilişkisi hariç titizlikle, tartarak atar. Belma'nın en büyük silahı kadınlığıdır. Çok şık giyinen biridir. Çok güçlü bir karizması vardır. Demir'e sırılsıklam aşıktır. Selim'le yaptığı mantık evliliğinde eksik olan aşkı ve tutkuyu Demir'le gidermektedir. Köşeye sıkıştığında hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar gözü kara birine dönüşür.