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  • 30.03.2019
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, , ve 'ın paylaştığı Sen ’da yayınlanacak

ATV’nin dizisi , Meksika’da yayınlanacak. Ülkenin sında trend topic olan dizi için özel hesaplar açıldı…

Karadeniz fırtınası Meksika'da

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, , ve gibi isimlerin paylaştığı, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği, Sinegraf - Osman Sınav yapımcılığında ekranlara gelen ATV'nin fenomen dizisi "" Meksika'da yayına girmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizi ülkede Mar Negro adıyla yayına başlayacak. da trend topic olan diziyle ilgili yorum yapan Meksikalılar, Sinan Tuzcu'ya hayran olduklarını belirtti. Öykü Gürman'ın seslendirdiği şarkılar da, sosyal medyada paylaşıldı.

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