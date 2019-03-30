Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi isimlerin paylaştığı, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği, Sinegraf - Osman Sınav yapımcılığında ekranlara gelen ATV'nin fenomen dizisi "Sen Anlat Karadeniz" Meksika'da yayına girmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizi ülkede Mar Negro adıyla yayına başlayacak. Sosyal medyada trend topic olan diziyle ilgili yorum yapan Meksikalılar, Sinan Tuzcu'ya hayran olduklarını belirtti. Öykü Gürman'ın seslendirdiği şarkılar da, sosyal medyada paylaşıldı.