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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 17:10

47. yeni bölüm 2. fragmanı: Kötüyü öldürmek için tek bir kurşun yetiyor

47. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında izleyiciye nefes kesen anlar yaşatan Sen Anlat Karadeniz'de Kaleliler'in üzerinde Vedat Sayar'ın gölgesi devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm 2. fragmanında Nefes canıyla mücadele ederken Mercan, Tahir'e içinde büyüttüğü sevdayı son kez dökecektir.

Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm izleyiciye soluksuz anlar yaşatacak. Vedat'ın ölümünden sonra huzurlu günlere kavuşacaklarını düşünen Kaleli ailesi, büyük bir sorunla karşı karşuyadır. Hamile olduğunu öğrenen Nefes'in hayatı tehlikededir. Evladı ya da canı arasında tercih yapması gereken Nefes, gerçekleri öğrenecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölümden ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 47. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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