ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Fatma Uyanık hakkındason dakika gelişmelerini aktarıyor. 1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcı, küllenen dosyayı yeniden açtı ve 72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık olayındaki baş şüpheli her şeyi itiraf etti! Peki bu itiraftan sonra neler yaşandı? 32 yaşındaki Fatma Uynaık'a ne oldu? Hepsi ve daha fazlası 9 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında...