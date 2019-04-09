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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 10:14

canlı yayındaki Fatma Uyanık olayında son dakika gelişmeleri! 9 Nisan Müge Anlı canlı izle

, 9 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Fatma Uyanık hakkında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcının olayın üzerine gitmesiyle gelen itiraf sonucunda neler yaşandı? Merak ettiğiniz her şey için, 9 Nisan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Fatma Uyanık hakkındason dakika gelişmelerini aktarıyor. 1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcı, küllenen dosyayı yeniden açtı ve 72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık olayındaki baş şüpheli her şeyi itiraf etti! Peki bu itiraftan sonra neler yaşandı? 32 yaşındaki Fatma Uynaık'a ne oldu? Hepsi ve daha fazlası 9 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında...

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