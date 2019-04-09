Hükümet Kadın 2 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sermiyan Midyat Hükümet Kadın 2 filminin hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Film, Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatmaktadır. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi? İşte filme dair merak edilen detaylar...

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 1 ve Hükümet Kadın 2 filmleri kendi hikayesini anlatıldığı Midyat'ta çekildi.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - İkram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

Bülent Çolak - Baran

Haki Biçici - Behçet

Renan Bilek - Müfettiş Tugrul

Kemal Uçar - Komutan Celal