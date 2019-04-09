Hükümet Kadın 2 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sermiyan Midyat Hükümet Kadın 2 filminin hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Film, Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatmaktadır. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi? İşte filme dair merak edilen detaylar...
HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hükümet Kadın 1 ve Hükümet Kadın 2 filmleri kendi hikayesini anlatıldığı Midyat'ta çekildi.
HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI
Demet Akbağ - Xate
Sermiyan Midyat - Faruk
Mahir İpek - İkram
Gülhan Tekin - Fehime
Burcu Gönder - Güle
Ercan Kesal - Aziz Veysel
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Ögretmen
Bülent Çolak - Baran
Haki Biçici - Behçet
Renan Bilek - Müfettiş Tugrul
Kemal Uçar - Komutan Celal
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