Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle 09.04.2019 16:39

"Hayatımın sonuna kadar seni seveceğim!"

Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes'in doğum yaptığı takdirde öleceğini öğrenen Tahir bunun Vedat'ın bir oyunu olup olmadığını araştırmaya başlar. Ancak durumdan habersiz olan Nefes farkına varmadan Tahir'in önüne engeller çıkarır. Nefes hayatında ilk kez sıcak bir yuvanın üyesidir, öyle ki Saniye'yi bile annesi yerine koyar. Hal böyleyken Tahir sevdiği kadına gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalır. Tahir kaygılarla boğuşurken Mercan, Nefes'in hamile olduğunu öğrenmiş, hayata ve Tahir'e dair umutları tükenmiştir. Mercan içinde kalanları Tahir'e dökerken, Nefes yapayalnız ve yardıma muhtaçtır. İşte Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm 2. fragmanı...