Sen Anlat Karadeniz 46. son bölüm tek parça izle! 04.04.2019 00:16

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tahir ve Nefes yeni bölümde çocuk heyecanı yaşıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Sen Anlat Karadeniz 46. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler şimdi yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Dizinin yeni bölümünde Nefes ve Tahir çifti bebek heyecanı yapıyor. Ancak Vedat'ın giderayak yaptığı sürpriz ortalığı karıştırıyor. Sen Anlat Karadeniz 46. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 46. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Murat, Nazar tarafından düğünde terk edilmiş olmanın şokundadır. İntiharı bile düşünen Murat'ı Tahir durdurur. Omuz omuza veren Kaleli erkekleri birbirlerine en büyük destektir.

FİKRET VEDAT'IN HATALARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Fikret, Vedat'ın hataları temizlemeye kaldığı yerden devam ederken karşısına çıkan bilgi hem Nefes'i hem Tahir'i ilgilendirmektedir.

VEDAT'TAN GİDERAYAK TAHİR'E SÜRPRİZ

Nefes ve Tahir'in aşkları sonunda meyvesini verir. Nefes hamiledir, ancak Vedat giderayak bir sürpriz yapmış ve Tahir'in eline yeni bir bomba bırakmıştır.