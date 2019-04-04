Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Nefes hamile kalırsa çocuk da Nefes de ölecek!" 04.04.2019 00:24

Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyordu. Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Vedat'ın giderayak Tahir'e yaptığı sürpriz geceye damgasını vurdu. Şimdi izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Murat, Nazar tarafından düğünde terk edilmiş olmanın şokundadır. İntiharı bile düşünen Murat'ı Tahir durdurur. Omuz omuza veren Kaleli erkekleri birbirlerine en büyük destektir.

FİKRET VEDAT'IN HATALARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Fikret, Vedat'ın hataları temizlemeye kaldığı yerden devam ederken karşısına çıkan bilgi hem Nefes'i hem Tahir'i ilgilendirmektedir.

VEDAT'TAN GİDERAYAK TAHİR'E SÜRPRİZ

Nefes ve Tahir'in aşkları sonunda meyvesini verir. Nefes hamiledir, ancak Vedat giderayak bir sürpriz yapmış ve Tahir'in eline yeni bir bomba bırakmıştır.