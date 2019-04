En yüksek puanı alan isim ise haftanın birincisi olacak. Kimin kazanacağı ise merak konusu. Peki 5 Nisan Yemekteyiz'de kim kazandı? Detaylar haberimizde... Yemekteyiz hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Yemekteyiz 5 Nisan bölümünün ardından haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz'de bu hafta kimin birinci olduğu henüz açıklanmadı. Haftanın kazananı belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

1 NİSAN YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Yemekteyiz yarışmacısı Nalan Toprak

Emel: 2

Gülten: 3

Nazmiye: 4

Müge: 3

2 NİSAN PUAN DURUMU

Nalan: 1

Gülten: 3

Nazmiye: 3

Müge: 4

NALAN TOPRAK KİMDİR?

Yemekteyiz'in 1. gün yarışmacısı olan Nalan Toprak futbol hakemliği yapmaktadir. Toprak, kendine güvendiğini söyleyerek iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor.



GÜLTEN DEMİR KİMDİR?

Yemekteyiz Best Of'ta bu hafta yarışan Gülten Toprak 3. gün yarıştı. Gülten Toprak tekstil işi ile uğraşıyor.



EMEL TULSAR KİMDİR?

Haftanın 2. gün yarışmacısı olan Emel Tulsar iddialı yarışmacılar arasında. Emel Tulsar ev hanımı.



NAZMİYE AKKÖMÜR KİMDİR?

Yemekteyiz'in bu hafta ekranlara gelen bölümlerinde Nazmiye Akkömür 4. gün yarışmacısı. Akkömür, ev hanımı ve iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor.



MÜGE YAŞARLAR KİMDİR?

Yemekteyiz'in 1-5 Nisan haftasında cuma günü yarışacak olan yarışmacısı Müge Yaşarlar çocuk gelişimi öğretmeni. Müge Yaşarlar yemek konusunda iddialı olduğunu söylüyor.

GEÇEN HAFTA YEMEKTEYİZ'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Geçen hafta Yemekteyiz'de haftanın finali yapıldı ve birinci olan isim 10 bin TL'lik ödülü kazandı. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 37 puanla Meltem Alan Taşbaş oldu. İşte Yemekteyiz puan durumu... Esra Aydoğdu 28, Tuğçe Sökeoğlu 23, Meltem Alan Taşbaş 37, Mehmet Sur 24, Ercan Uçar 27 puan aldı.

YEMEKTEYİZ YARIŞMASI NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

YEMEKTEYİZ YARIŞMASINDA ŞAŞIRTAN DETAY

TV 8'de yayınlanan Yemekteyiz programındaki dış sesin kim olduğu merak ediliyordu. Yemekteyiz programında yüzünü görmediğimiz Tarkan Koç ifşa oldu. Yemekteyiz dış ses Tarkan Koç kimdir nereli fotoğrafı nasıl soruları merak ediliyor. Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi.