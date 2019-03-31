Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. "Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı nedeniyle dizinin yeni bölümü geçtiğimiz Çarşamba günü ertelenmişti. Ancak bir haftalık ayrılık bitti ve Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 3 Nisan Çarşamba günü yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazır. Peki, Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölümde neler olacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 46. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE - TIKLA