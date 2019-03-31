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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 08:29

46. yeni bölüm 3. fragman: Tahir kim o kadın? Sen Anlat Karadeniz 45. son bölüm full izle

46. yeni bölüm Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölümde Nefes hamile olduğunu öğrenir. Kaleliler ailesinin yeni üyesi, herkeste büyük bir heyecana neden olacaktır. Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölümden ipuçları...

Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. "Başkan Erdoğan ile Gündem Özel" programı nedeniyle dizinin yeni bölümü geçtiğimiz Çarşamba günü ertelenmişti. Ancak bir haftalık ayrılık bitti ve Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 3 Nisan Çarşamba günü yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazır. Peki, Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölümde neler olacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 46. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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