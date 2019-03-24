Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 2. fragmanı izle 24.03.2019 12:45

"Vedat Sayar'ın her zaman bir B Planı vardır!"

"Vedat Sayar'ın her zaman bir B Planı vardır!"

Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kaleli Konağı'nda Vedat'ın ölümüyle her şey yoluna girdi derken sürpiz bir mektupla herkes allak bullak olacak. Oğlu Vedat'ı Tahir'i korumak için öldüren Fikret, Berrak'a annesini bulduğunun müjdesini verecek. Bu sırada Tahir'in eline Vedat'tan bir mektup geçecek. Vedat'ın Nefes'e bıraktığı hatıra ne olacak? İkinci kez baba olacağını öğrenen Tahir'i bu kez nasıl bir zorluk bekliyor? Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölümde neler olacağını merak edenler için, Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 2. fragmanı izleyebilirsiniz...