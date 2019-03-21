Sen Anlat Karadeniz 45. son bölüm tek parça izle! 21.03.2019 00:23

Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz 45. son bölüm tek parça izle seçeneğini takvim.com.tr haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

Her hafta çarşamba günleri ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kitleyen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle ekranlara geldi. Nefes yeni bölümde Vedat'ın öldüğünü öğrendi. Tahir ve Nefes, Vedat'ın ölümünün ardından geçmişi arkalarında bırakma kararı aldı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat'ın öldüğünü öğrenen Nefes o yaşarken söyleyemediklerini Vedat'ın mezarında dile getirir. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir, artık tüm hesapları kapatıp yeni bir hayata başlamaya hazırdır.

SANİYE YAPTIKLARINI TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Saniye kırıp döktüklerini onarmaya karar verir. Af dilemeye Nefes'ten başlayan Saniye sonunda evlatlarını bağrına basar. Nazar ve Murat'ın düğünü yapılır. Cemil tarafından kapıya konan Nazar'ın, artık Murat'tan başka kimsesi yoktur.

DÜĞÜNDE SÜRPRİZ!

Düğünde yaşanan beklenmedik olay herkes için büyük sürpriz olur.