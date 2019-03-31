Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 3. fragmanı izle 31.03.2019 07:46

"Tahir kim o kadın?"

Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. 1 haftalık aradan sonra efsane dizi Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicisiyle yeniden buluşacak. Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 3. fragmanda Tahir ve abisi Mustafa İstanbul'a gidiyor. Nefes ve Asiye ise kocalarının yanında kadın sesi duyunca deliye dönüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 46. yeni bölüm 3. fragmanı...