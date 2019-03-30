Star TV ekranlarında her cumartesi yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümü sona erdi. Yeni bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler Erkenci Kuş 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıtını merak ediyor. İşte diziye dair merak edilen detaylar…

ERKENCİ KUŞ 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 37. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Her cumartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

CAN'IN DOĞUM GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Can ve Sanem, aileler arasında yaşanan bu kargaşadan bir an evvel kurtulmak için evlenme kararı alırlar. Bu arada Can'ın doğum günü yaklaşmıştır, Sanem Can'a sürpriz bir hediye ve doğum günü hazırlar.

HÜMA'NIN PLANI NE?

Hüma'nın başka bir planı vardır, öncelikle Mevkıbe'yle konuşur ve aralarını düzeltme yoluna gider. O da Can için sürpriz bir parti düzenler.

DOĞUM GÜNÜNDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Doğum gününde en büyük sürprizi Can yapar ve Sanem'e evlenme teklif eder. Sanem dahil herkes çok şaşırır. Sanem'in bu sefer cevabı ne olacaktır?

ERKENCİ KUŞ 37. BÖLÜM ÖN İZLEME