Zengin ve Yoksul, Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmak için hazırlanıyor. NTC Medya'nın yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu Zengin ve Yoksul dizisinin başrol oyuncularından Binnur Kaya, farklı bir rolle izleyicinin karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizi Zengin ve Yoksul'un 1. fragmanı yayınlandı. Zengin ve Yoksul oyuncuları kimler merak ediyorsanız detaylar haberimizde...

ZENGİN VE YOKSUL 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA