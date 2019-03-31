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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 14:02

1. bölüm fragmanı izle: Sen kimi nereye kovuyorsun! Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yeni dizi Zengin ve Yoksul 1. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor merak edilmeye başlandı. Yeni dizi kimler? Zengin ve Yoksul'un konusu nedir? Yeni dizi hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizin detayında...

Zengin ve Yoksul, Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmak için hazırlanıyor. NTC Medya'nın yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu Zengin ve Yoksul dizisinin başrol oyuncularından Binnur Kaya, farklı bir rolle izleyicinin karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizi Zengin ve Yoksul'un 1. fragmanı yayınlandı. Zengin ve Yoksul oyuncuları kimler merak ediyorsanız detaylar haberimizde...

ZENGİN VE YOKSUL 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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